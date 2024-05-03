Водитель маршрутки на работе употреблял наркотики

В Севастополе перед судом предстанет водитель маршрутного такси за совершение ДТП при перевозке пассажиров.

Следствие установило, что 48-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» вечером 28 октября 2023 года на регулярном маршруте в районе ул.Вакуленчука не соблюдал дистанцию и скоростной режим и столкнулся с маршрутным автобусом, высаживавшем пассажиров на остановке «Ул.Меньшикова». В результате ДТП 64-летняя пассажирка маршрутки получила тяжкие телесные повреждения и была госпитализирована.

Как оказалось, в момент совершения ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. Обвиняемый признался, что употребил марихуану после прохождения предрейсового медосмотра.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю расследование уголовного дела завершено. После подписания обвинительного заключения прокуратурой оно будет направлено суд.