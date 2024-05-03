Учреждена медаль в честь 80-летия освобождения Севастополя

Напомним, что результат конкурса на лучший эскиз медали «80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков» был объявлен в марте 2024 года. Жюри пришлось выбирать из сотни эскизов. Первое место досталось преподавателю детской школы искусств Марине Воронежской и фотографу Севастопольской телерадиокомпании Анне Садовниковой. Они должны были вместе доработать свои эскизы и создать общий вариант.

В результате получилась медаль из металла белого цвета диаметром 32 мм. На лицевой стороне — изображение советских солдат, водружающих победное знамя (красная эмаль) на Сапун-горе. В верхней части справа и слева от знамени цифры 1944 и 2024, в нижней — надпись красной эмалью «80 лет», по окружности — «освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков». На оборотной стороне — изображение Вечного огня, по окружности — лаврового венка, в нижней части — слова «ПОМНИМ» и «ГОРДИМСЯ».

Колодка медали обтянута муаровой лентой, цвета которой включают две красные полосы, две оливковые и полосу ярко-синего цвета.

Медаль носится на левой стороне груди, ниже государственных и ведомственных наград.

Решение о награждении принимает губернатор Севастополя. Все медали должны быть вручены до конца 2024 года, говорится в указе.