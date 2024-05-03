Призывал с балкона свергнуть власть

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Установлено, что 58-летний житель Севастополя с балкона своей квартиры в доме на ул.Хрусталева выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе, в форме призывов к свержению действующего в Российской Федерации конституционного строя.

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ и назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.