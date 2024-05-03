Мужчина сорвался со скалы на Фиоленте

Встреча со скалой Дракон чуть не стоила мужчине жизни.

В районе мыса Фиолент со скалы сорвался мужчина, такое сообщение поступило на линию «112» в 17.59 в среду, 1 мая. Диспетчер направила на помощь специалистов аварийно-спасательной части МЧС России по Севастополю и Спасательной службы города. Они нашли пострадавшего у подножия скалы, оказали ему доврачебную помощь, спасательным катером доставили в Балаклаву и передали медикам.

Мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.