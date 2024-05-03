Мошенники работают без выходных

Полиция Севастополя сообщила о девяти жителей города, которые пострадали от телефонных мошенников на майские выходные. Общая сумма материального ущерба составила более шести миллионов рублей.

Ни автомобиля, ни гаража, ни денег

Наиболее крупную сумму по этой распространенной мошеннической схеме потерял 38-летний мужчина, который решил приобрести автомобиль через специализированную фирму. С ним связался мошенник, который назвался представителем автодилера, и убедил покупателя внести на указанные им счета предоплату. Поверив злоумышленнику, потерпевший перечислил 11 транзакциями более 3,5 млн рублей.

Еще пятеро жителей Севастополя лишились в сумме 350 тысяч рублей, указав реквизиты своих банковских карт в предложенных мошенниками формах или самостоятельно перечислив предоплату мошенникам. Деньги предназначались на покупку гаража, запчастей к автомобилю, музыкального инструмента, стройматериалов, велокомпьютера.

На «безопасные счета»

Жертвами данной схемы стали 68-летняя пенсионерка и 61-летняя кладовщица школы-интерната. Им через мессенджер позвонили мошенники — «работники банка» и «следователи», и убедили перечислить свои сбережения на якобы «безопасные» счета. Обманутые женщины лишились в общей сложности более 1,6 млн рублей.

«Инвестировали» в интернет-биржу

Жертвой этой схемы стала 23-летняя самозанятая местная жительница. Мошенник представился брокером и предложил ей получить очень высокую прибыль от вложений на интернет-бирже. По указанию афериста девушка перечислила 750 тысяч рублей на указанные ей счета. Когда вместо ожидаемого дохода она лишилась своих денег, то обратилась в полицию.