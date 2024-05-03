Картину «Оборона Севастополя» везут в Севастополь

В правительстве Севастополя прошло совещание по подготовке и празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, которое провел первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Во вступительном слове он подчеркнул, что вопрос празднования юбилея освобождения Севастополя находится на особом контроле у Владимира Путина.

В совещании участвовали представители федеральных министерств и ведомств, общественных и патриотических движений, Черноморского флота, Общественной палаты города и силовых ведомств, сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы. К юбилею намечено провести более 250 мероприятий.

По итогам совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил министра культуры России Ольгу Любимову за возможность проведения в городе выставки картины А.Дейнеки.

«Важнейшим, на мой взгляд, событием 9 мая, станет выставка одной картины, которая откроется в музее имени М.П.Крошицкого — это будет «Оборона Севастополя» Александра Дейнеки», — написал в своем телеграм-канале М.Развожаев.

Картина, написанная в 1942 году, хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге. Ее размер четыре на два метра.