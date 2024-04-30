Вслед за летом пришла весна

Погода возвращается в свои нормативные для этого времени года значения, до этого она была больше похожа на летнюю, а температура воздуха явно опережала календарь.

Об этом «Севастопольской газете» рассказала руководитель группы морских метеорологических прогнозов Севастопольского гидрометцентра Елена Лаврушко.

По ее словам, 1 мая ожидается солнечная, но ветреная погода, температура ночью +12+14, днем +18+20 градусов.

Днем 2 и 3 мая возможен небольшой дождь: вечером 2 мая ветер -северо-восточный, умеренный, с последующем ослабеванием, 3 мая утром он сменится на юго-восточный, а днем – на южный, умеренный. В последующие дни, 4 и 5 мая, возможны дожди.

Е.Лаврушко также отметила, что среднемесячная температура апреля оказалась выше многолетних значений. Так, 25 апреля был перекрыт абсолютный температурный рекорд за весь период наблюдений, в этот день воздух прогрелся до 31,1 градуса, при прежнем рекорде – 30,8 градуса. Последний был отмечен 3 апреля 1975 года.

– Причиной нынешнего аномального тепла стало действие Балканского циклона, который принес теплые и сухие воздушные массы из северо-восточных районов Африки и восточного Средиземноморья. В ближайшие дни новые климатические рекорды уже не ожидаются, температура воздуха вернется к норме, – сказала Е.Лаврушко.

Что касается температуры морской воды, то она уже поднялась до отметки в +16, а в районе Керчи даже до +18 градусов, что также является следствием аномально теплой апрельской погоды.

– В апреле температура морской воды на Крымском побережье превысила норму на 3,5 градуса. При обычных 10 градусах, она достигла температурной отметки в 13,5. Температурный максимум был зафиксирован 18 апреля в Евпатории, а 20 апреля – в районе Херсонесского маяка, там вода прогрелась до 16,4 градусов. Но даже в эти дни рекорд предыдущих 100 лет превышен не был – в 2018 году в Алуште температура морской воды составила аж 18,7 градусов, – отметила Е.Лаврушко.