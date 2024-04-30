В моду снова вернулись чокеры

Ксения Худенко год назад увлеклась изготовлением чокеров — это плотно прилегающее к шее украшение — и успела стать профессионалом в этом деле.

— Я очень творческий человек. В детстве я ходила на балет, потом начала заниматься рукоделием. Потом уже был институт, работа и небольшой перерыв от творчества. Но оказалось, что рутина не для меня, и я снова вернулась к рукоделию. Сначала занималась мыловарением, свечеварением, но очень быстро поняла, чем на самом деле хочу заниматься, — рассказала «Севастопольской газете» К.Худенко.

Чтобы начать свой бизнес в мире рукоделия, нужно не слишком много материальных вложений. Начинающий мастер может работать дома, а для недорогих украшений — чокеров, серёг, браслетов, подойдут бисер и стеклянные бусины. Такие изделия выглядят красиво и пользуются спросом у молодежи.

Как только К.Худенко удалось накопить денег, продавая свои изделия, она вложилась в закупку жемчуга и натуральных камней.

— Как отличить натуральный жемчуг от искусственного, я узнала, когда была в Китае. Я там занималась балетом в ансамбле «Калейдоскоп». Если осторожно сделать царапинку, на натуральном жемчуге ничего не останется. А вот на ненатуральном — останется царапина, — поделилась секретом мастерица.

Жемчуг больше подходит для колье, браслетов и серег. А вот чокеры К.Худенко, в основном, делает из циркония. Получается такая тонкая нить с бусинами, которые переливаются на свету.

— Для изготовления украшений нужны инструменты: плоскогубцы, кривогубцы, кусачки. Серьги я тоже делаю, но они не настолько актуальны, как колье и чокеры. Нужна и фурнитура, я использую родий и латунь. На проволоку нанизываю бусины в определенном порядке. Нужны аккуратность и внимательность. Необходимо продумывать каждую деталь, а не просто набросать бусины и готово, — рассказала К.Худенко.

Чтобы заработать много денег на рукоделии, нужно сделать много-много украшений. А наша героиня работает только по вдохновению и в хорошем настроении. Так творчество не превратится в рутину, а изделие «не впитает негатив». Говорит, что один раз сделала колье в плохом настроении. Оно получилось красивым, но... его никто не купил.

— Чем отличается чокер от колье? Чокер — это легкая ниточка с бусинами. Колье — это сложное, более массивное украшение. Это тоже новый тренд на объемность, многослойность. Самое сложное — каждую деталь прикрепить отдельно. Сначала нанизывается жемчуг сорта майорика. Потом нужно между собой соединить нити, прикрепить подвески, а затем нужно продумать застежку, которая выдержит его объем. Сначала у меня не получалось ничего, — рассказала рукодельница.

Каждое украшение проходит тест на прочность. Качество в этом деле — самое главное. А потом мастерица свое рукоделие обязательно показывает мужу. Если он восхитился — значит, все получилось.

— После завершения работы я обязательно к нему подойду, обязательно покажу, и он обязательно скажет: «Как красиво!» Всегда так говорит. И только после его восхищения мои изделия поступают в магазин, — с улыбкой говорит девушка.

Кстати, прототип чокера нашли во время раскопок в Египте. Археологи обнаружили украшение из фаянсовых бусин. Как выяснилось, нечто подобное было популярно две с половиной тысячи лет до новой эры. Особое значение чокерам придавали американские индейцы. С помощью украшений из костей птиц, клыков животных или ракушек они защищали шею от нападений врагов и хищников.

В эпоху Возрождения чокер вошел в моду как украшение для богачей. Их делали из жемчуга и золота. В эпоху Просвещения — 18 век — популярностью пользовались чокеры на ленте из черного бархата. Такая лента могла быть украшена жемчугом, подвеской, резным или драгоценным камнем. В 80-е годы 20 века чокеры стали дополнением образов у панков, рокеров, готов. Украшение идеально сочеталось с металлическими цепями, шипами и косухами. В 90-е были популярны плетеные чокеры из пластмассы ярких неоновых цветов или бисера.

В общем, у чокеров непростая «биография». Их носили и куртизанки, и аристократки, и панки.

Справка

Жемчуг сорта Майорка — органический — его делают без помощи моллюсков. На основу бусины в несколько слоев наносят природный перламутр — секретную смесь жемчужной пудры, рыбной чешуи и масла.