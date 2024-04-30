Целевое обучение совершенствуют

Процедура целевого обучения станет более прозрачной. Все заявки на него должны будут опубликованы на портале «Работа в России».

С 1 мая 2024 года в России начнет действовать актуализированный порядок организации целевого обучения в вузах и колледжах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Теперь предложение заказчика о заключении договоров о целевом обучении будет размещаться на единой цифровой платформе в сфере занятости «Работа в России». Оно будет общедоступным. Абитуриент может самостоятельно познакомиться с предложениями заказчиков и подать заявку в бумажном или электронном виде. В электронном виде заявка может быть подана через портал госуслуг», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В договоре о целевом обучении могут быть прописаны условия о прохождении студентом-целевиком практики. Также заказчик может установить требования к успеваемости студента.

По новым правилам договор о целевом обучении заключается только после зачисления студента. Раньше его подписывали до зачисления. При этом абитуриент сможет подписать только один договор с одним заказчиком и для одного вуза. Это существенное ограничение: до этого у поступающих было больше шансов на поступление по целевому.

После получения диплома выпускнику необходимо будет отработать в организации, которая выступила заказчиком обучения, как минимум три года. Кроме того, до этого года на целевое обучение абитуриентов могли направлять государственные учреждения и корпорации, но с 1 мая в перечне появятся резиденты свободных экономических зон, международного медицинского кластера, инновационных научно-технологических центров.

Договоры, заключенные в прошлых годах, продолжат работать по старым правилам.