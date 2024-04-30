Старт авторалли «Нахимов» дадут на Сапун-горе

День солидарности трудящихся 1 мая отметят проведением девятого по счету крымского авторалли классических автомобилей «Нахимов». Мероприятие начнут в 10.00 у здания Диорамы на Мемориальном комплексе «Сапун-гора», а старт планируют дать в 11.00. Мероприятие Музей обороны Севастополя посвящает 80-летию освобождения города.

В этом году для участия в авторалли приедут 20 экипажей, в том числе из Москвы, Иваново, Челябинска, Самары, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и других городов.

Участники проедут по горным дорогам Крыма на советских ретро-автомобилях. «Это будет крупнейшее мероприятие Юга России для экипажей на классических машинах советского и иностранного производства, – сообщают организаторы.

В пресс-службе Музея обороны Севастополя также напомнили, что «Нахимов» – крупнейшее классическое штурманское ралли на юге страны. В течение пяти дней участники проедут по строго разработанному судьями маршруту протяженность. 1 тыс километров в соответствие с графиком. Все они должны будут отметиться в определенных точках в определенное время. Заключительная точка маршрута — в поселке Понизовка.

В день старта у посетителей мемориального комплекса на Сапун-горе будет возможность осмотреть авто и пообщаться с участниками соревнований, среди которых будет и известный российский автоспортсмен Алексей Васильев.

Кроме него, участниками авторалли «Нахимов» станут российские коллекционеры ретроавтомобилей и профессиональные автоспортсмены.