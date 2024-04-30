Севастополь опять вошел в число «умных городов»

Информационные системы Севастополя стали победителями II Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город», завоевав «серебро» в номинациях «Городская среда» и «Безопасность», и «бронзу» — в номинации «Туризм».

Торжественное вручение II Национальной премии состоялось в Железноводске 26 апреля. Победителей определяли в 37 персональных, отраслевых и специальных номинациях. Организационный комитет рассмотрел более 300 проектов из 56 регионов России, сообщает Минстрой России.

Севастопольский сервис видеоаналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на втором месте сразу в двух номинациях: «Городская среда» и «Безопасность». Комплекс был запущен в 2021 году для повышения уровня безопасности в городе. Сейчас к платформе подключены и работают 198 организаций, включая силовые ведомства, исполнительные органы государственной власти города ресурсо-снабжающие организации, управляющие компании.

Третье место в номинации «Туризм» получила автоматизированная информационная система туристического портала «Гостеприимный Севастополь». На платформе собрана информация о городских достопримечательностях, культурных мероприятиях и экскурсиях. Например, с помощью сервиса можно самостоятельно на автомобиле или пешком отправиться на экскурсию, например, по маршруту «Ласпи — центр Севастополя» или на архитектурную прогулку по ул.Ленина. Но, судя по количеству отзывов и посетителей, этим сервисом пока пользуются немногие.

Кроме того, Севастополь вошел в число финалистов в номинации «Образование» с информационной системой «Цифровая образовательная среда Севастополя». А победителями здесь стали Москва, Пермский край и Тульская область.

В целом, по информации Минстроя, самыми активными регионами, подавшими наибольшее количество заявок, названы Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Красноярский край и Ставропольский край. Наибольшее количество заявок поступило в номинациях «Муниципальное управление», «Городская среда», «Геоинформационные технологии», «Транспорт», «Здравоохранение», «Обратная связь».

Премией «Человек года» за личный вклад в развитие цифровизации городского хозяйства награжден губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. А гран-при досталось Москве.

В прошлом году национальную премию «Умный город» вручали в первый раз. Тогда севастопольская система «Безопасный город» завоевала третье место за лучшее решение по использованию искусственного интеллекта в системе видеонаблюдения. Стенд департамента цифрового развития занял третье место в номинации «Лучший выставочный стенд». На нем было представлено шесть систем: АПК «Безопасный город», система городского видеонаблюдения «Аргус», РИС «Цифровая образовательная среда Севастополя», ВИС «Зеленый фонд», туристический портал «Гостеприимный Севастополь» и Система управления проектами.