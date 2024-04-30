Пенсионеры, инвалиды и ветераны оплачивают ЖКУ без комиссии

Правительство РФ утвердило категории граждан, которые смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без пеней и банковской комиссии. Соответствующее распоряжение опубликовано 30 апреля на сайте кабмина.

«С 1 июля 2024 года отдельные категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки», — говорится в документе.

В льготные категории попали многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.