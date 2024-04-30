Отметили День пожарной охраны в компании тысячи детей

День пожарной охраны сотрудники ГУ МЧС России по Севастополю отметили интерактивной программой в парке Победы. В празднике приняло участие более тысячи детей.

Была организована экспозиция пожарных автомобилей и мотоциклов чрезвычайного ведомства, развернуты учебные точки, где рассказывали о работе МЧС и о правилах безопасности. А хорошее настроение ребятам подарил забавный ростовой персонаж — Огнетушитель, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Также дети могли примерить боевую одежду огнеборцев и испытать средства защиты от дыма и огня. Кроме того, для всех желающих в пожарных частях МЧС в течение недели проходили Дни открытых дверей.

День пожарной охраны России отмечается 30 апреля. В пресс-службе МЧС отметили, что в Севастополе уже в 2024 году пожарно-спасательные подразделения совершили более тысячи боевых выездов, потушили свыше 250 пожаров и спасли десятки человеческих жизней.