Определились лидеры гонки за благоустройство общественных пространств на 2025 год

В голосовании за выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в Севастополе в 2025 году, определились лидеры. Как анонсировалось заранее, время отведенное для голосования, истекает 30 апреля, и, значит, можно подвести первые итоги.

Напомним, что севастопольцы голосуют за общественные пространства, которые городские власти обещают привести в порядок на следующий год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На утро 30 апреля проголосовало почти 49 тысяч человек.

В Андреевском МО из трех предложенных вариантов наибольшее количество голосов набрала территория Прибрежного парка в селе Андреевка.

Из четырех территорий Балаклавского МО в лидерах сквер в районе дома №52 по ул.Крестовского.

В Верхнесадовском МО трех других претендентов обошла Зеленая зона в районе дома №82 по улице Севастопольская в Верхнесадовом.

В Гагаринском районе предлагали к голосованию шесть территорий, из которых рекордное число сторонников у общественного пространства в Камышовой бухте в районе дополнительного здания ТЮЗа — бывший кинотеатр «Океан».

Качинцы из двух предложенных им общественных пространств выбрали территорию парка у ДОФа.

В Ленинском МО (всего рассматривалось четыре пространства) приоритет отдан зеленой зоне в районе дома №212 на пр.Генерала Острякова.

Жители Нахимовского МО активнее голосовали за сквер «Героев Советского Союза» по ул.Героев Севастополя.

В Орлиновском МО из трех вариантов побеждает территория в селе Новобобровка по ул.Животноводов.

Жителе Терновки намного больше, чем жителей Родного, поэтому по итогам голосования будут приводить в порядок зеленую зону в большем селе — у дома №15 по ул.Сахалина.

А вот инкерманцы решили, что более других в их муниципальном округе нуждается в обустройстве территория на ГРЭС — сквер «Центральный», что напротив дома 14 по улице Яблочкова.