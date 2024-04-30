Общественный транспорт будет работать всю Пасхальную ночь

Городские автобусы и троллейбусы на восьми маршрутах будут работать до самого утра 5 мая.

В ночь на 5 мая работу общественного транспорта Севастополя продлят, следует из приказа городского департамента транспорта. Речь идет о троллейбусах, следующих по маршрутам №7 «ул. Горпищенко – центр», №9 «пр. Победы – центр», №10 «бухта Камышовая – центр», №12 «5-й км Балаклавского шоссе- центр», а также автобусных маршрутах №3 «5-й км Балаклавского шоссе – ЦУМ», №103 «5-й км Балаклавского шоссе – Инкерман», №62 «пл. Захарова – с. Гвардейское», №106 «пл. Захарова – ГРЭС».

Обещано, что троллейбусы и автобусы будут на маршрутах с 21.00 4 мая и до окончания пасхальных мероприятий.

Кроме того, на это же время вводится ограничение остановки и стоянки машин с обеих сторон дороги от дома №6 на ул.Суворова до пересечения с улицей Марата — у Владимирского собора-усыпальницы адмиралов.