Не верьте в «горящие туры» по очень низким ценам

В России участились случаи мошенничества с распродажами «горящих туров», авиа- и железнодорожных билетов. Злоумышленники создают фишинговые сайты туристических агентств, которые практически нельзя отличить от настоящих.

«Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества фиксируют всплеск фишинговых сайтов, мимикрирующих под страницы реальных туристических агентств и сайтов по продаже железнодорожных и авиабилетов. Туры обычно предлагаются по существенно сниженной цене, зачастую с завлекательными условиями и сроками бронирования», — сообщили в пресс-службе Роскачества.

Мошенники используют дизайн и названия, похожие на реальные, а реквизиты либо выдуманы, либо же заимствованы у настоящих туристических компаний, прекративших свою деятельность. При этом злоумышленники активно общаются с клиентами, отвечают на звонки, уточняют детали поездки, переписываются через формы обратной связи на сайте или в социальных сетях, используя фейковые аккаунты существующих турагентств.

Некоторые мошенники после оплаты тура или билета сразу исчезают, а некоторые высылают фальшивые путевки и даже «договор» с печатью и подписью. В Роскачестве рекомендуют внимательно проверять доменное имя сайта туристического агентства и дату его создания. Перед бронированием тура необходимо уточнить, включен ли туроператор в Единый Федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии.

«Не верьте в горящие туры по экстремально низким ценам, если дата вылета не в ближайшие дни, а через несколько месяцев. Будьте особенно внимательны, если за тур просят внести сразу полную стоимость (например, обещая в этом случае сделать большую скидку), и не приобретайте билеты на сайтах, которые предлагают вам совершить перевод на карту частному лицу», — отметили в Роскачестве.

Фишинговые сайты — это сайты, созданные для обмана пользователей. Могут визуально дублировать существующие домены. На фишинговых сайтах размещают поддельные продукты, услуги или выигрыши — все для того, чтобы выманить у пользователей данные их карт и банковских счетов.