Не поднимать и не прикасаться!

Глава Крыма предупредил о несдетонировавших суббоеприпасах сбитых ракет ATACMS в Симферопольском районе.

Несдетонировавшие суббоеприпасы обнаружены 30 апреля в окрестностях села Донское после того, как над полуостровом были сбиты украинские ракеты ATACMS.

«Симферопольский район (село Донское, окрестности). При обнаружении данного боеприпаса — не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД», — написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Суббоеприпас M74 американской ракеты ATACMS — стальной шар, заполненный взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов, которые эффективно поражают грузовики, легкобронированные транспортные средства и радарные антенны. Радиус поражения живой силы 15 м.

Минобороны РФ сообщило 30 апреля, что ПВО в течение суток сбили 10 украинских БПЛА, две управляемые авиабомбы Hammer, и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.