Нарисуйте медаль про семью, любовь и верность

Департамент труда и социальной защиты населения объявил о приеме эскизов медали к Дню семьи, любви и верности. Лучший оригинальный, не имеющий аналогов эскиз станет основой для создания медали, которой будут чествовать севастопольские семьи, прожившие в браке более 25 лет.

Свои работы могут подать граждане Российской Федерации лично или в составе авторских коллективов.

Для участия необходимо: создать эскиз медали, который может содержать элементы символов Дня семьи, любви и верности и традиционных символов Севастополя; заполнить заявку на участие и подписать согласие на обработку персональных данных, а также дать описание эскиза с обоснованием применения тех или иных символов, ценностно-смыслового содержания элементов дизайна, ее наименования, материала изготовления, ориентировочной стоимости — описание должно быть кратким — не более 500 знаков.

Основными критериями оценки эскизов станут оригинальность решений, художественная выразительность и эстетичный внешний вид.

Разработчик лучшего эскиза совместно с профессиональным дизайнером подготовит финальную версию макета медали для её производства.

Подать документы вместе с эскизом можно по электронной почте департамента dtszn@sev.gov.ru до 13 мая 2024 года.