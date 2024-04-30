Музей «11-я береговая батарея» хотят поддержать патриотическим муралом

После завершения скандальной истории с разрисованным корабельным орудием на 11-й береговой батарее, руководитель народного музея «11-я Береговая батарея» Владимир Семенов решил, что было бы неплохо декорировать подпорную стену напротив музея муралом патриотического содержания.

Дело в том, что сейчас почти вся стена прямо напротив батареи, что по улице Адмирала Владимирского, исписана надписями, вроде «Здесь был Вася, Вадим, Андрей, Саня, Димыч!»

Инициатором выступил предприниматель и владелец экопарка «Лукоморье» Николай Помогалов. Он сразу определил, что идею можно будет реализовать на средства президентского гранта. Однако прежде, чем подать заявку, Н.Помогалов написал обращение в департамент городского хозяйства с просьбой одобрить данное патриотическое начинание. Правда, ответа пока не получил.

Между тем, директор народного музея «11-я Береговая батарея» убежден, что наполнение стены правильным граффити было бы весьма уместно во всех смыслах, включая и то обстоятельство, что вдоль музея проходит дорога к строящемуся культурно-историческому кластеру, и дополнительная эстетика этому точно не помешает. Мурал предполагается нанести на поверхность длиной примерно в 50 метров и два метра высотой. По словам В.Семенова, Н.Помогалов готов это дело возглавить, найти художников и проследить за нанесением рисунка, сюжет которого перекликается с картиной Александра Дейнеки «Оборона Севастополя».

Изначально граффити хотели нарисовать к предстоящему Дню Победы, однако вскоре стало понятно, что решение вопроса затягивается, как минимум до осени.

— Уже разработан эскиз будущей картины, которая будет стилизованной кинолентой, разделенной на отдельные кадры, — рассказал «Севастопольской газете» В.Семенов. Он также заверил, что эскиз граффити обязательно будет вынесен на рассмотрение городского архитектурно-художественного совета. К воплощению задуманного можно будет приступить только после одобрения севастопольскими архитекторами.

Возвращаясь к теме недавнего судебного процесса над граффитчиком, директор народного музея рассказал, что принятое решение по факту вандализма вызывает у него вопросы. Он не уверен, что нарисовавший на орудии кота 37-летний москвич Ярослав Арсеньев где-либо отработает присужденные ему 320 часов общественно-полезных работ.

При этом В.Семенов отметил, что сам он никаких заявлений в суд не писал, а только посчитал стоимость краски, которая понадобилась, чтобы закрасить вандальный рисунок. Она составила 12,5 тыс рублей. Именно такую сумму Я.Арсеньев накануне суда передал В.Семенову в компенсацию причиненного вреда.

Также стоит отметить, что первоначальный вид орудию вернула на добровольной основе частная фирма ООО «Покраска92», которая занимается в том числе покраской кораблей.

— Ребята выполнили эти работы качественно, — пояснил В.Семенов.

30 апреля сотрудники этого же предприятия приехали на батарею со всем необходимым оборудованием и материалами, чтобы выполнить там некоторые ремонтные работы к предстоящему Дню Победы.

— Мы планируем выполнить здесь косметические работы: освежим здания снаружи побелкой, металлические двери в казематы покрасим, — пояснил один из работников фирмы.