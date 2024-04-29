Завоевал медали на чемпионате Европы по плаванию

С 21 по 27 апреля в Португалии, на острове Мадейра, проходил открытый чемпионат Европы по плаванию Международного паралимпийского комитета, с участием более 400 спортсменов.

Российские паралимпийцы завоевали 54 медали, в том числе 20 золотых, 14 серебряных и 20 бронзовых наград, среди медалистов – севастополец Андрей Граничка.

Как рассказала «Севастопольской газете» его тренер Ирина Мащенко, наш пловец завоевал одно «золото» (200 м, комплексное плавание), два «серебра» (100 м, брас и 400 м, вольный стиль), а также в последний день соревнований отстоял «бронзу» на дистанции 50 м, баттерфляй.

По словам тренера, первый старт получился для спортсмена очень непростым, ему пришлось выйти на дорожку почти сразу после ночного перелета.

— В целом, мы с заданием справились, и я считаю, что неплохо, — охарактеризовала результаты участия севастопольца в чемпионате Европы И.Мащенко. Она также рассказала, что российских спортсменов встретили на чемпионате очень дружелюбно, никаких провокационных моментов не было.

— Спортсмены из других стран прекрасно общались с нашими ребятами, с удовольствием с ними фотографировались. Единственное, было обидно, что не поднимался наш флаг и не исполнялся наш гимн, — продолжила И.Мащенко.

В ближайших планах А.Гранички и других севастопольских спортсменов адаптивного спорта — ехать на этап Кубка мира. Первостепенной же задачей является подготовка к чемпионату России «на длинной воде», который пройдет в конце июня в Екатеринбурге.