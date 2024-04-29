В прокуратуре нашли решение, как достроить проблемные дома

В прокуратуре Севастополя на заседании межведомственной рабочей группы обсудили завершение строительства проблемных домов. В том числе, речь снова шла о ЖСК «Скифия» и ЖСК «Центр».

«Заместитель директора департамента капитального строительства города Севастополя Михаил Иванцив доложил о разработке нормативно-правового акта для компенсации затрат по завершению строительства проблемных объектов, с целью возможности предоставления компенсационного земельного участка без проведения торгов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Кроме того, на заседании обсудили обеспечение восстановления прав дольщиков 24 проблемных домов.

В заседании рабочей группы приняли участие руководители органов исполнительной власти города, члены ПК «ЖСК «Парковый-14», представители ЖСК «Крым-А», ООО «СК «Консоль-строй ЛТД».