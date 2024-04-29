В первый конкурсный день на сцену вышли вокалисты из 15 стран, включая Мадагаскар, Грецию и Германию.

Концерт открылся выступлением конкурсанта из Франции Франсуа Модеме, который исполнил на французском языке песню «Где же вы теперь, друзья-однополчане». Как отметил со сцены художественный руководитель фестиваля и его ведущий Эрнест Мацкявичюс, Модеме служил в составе сил, принимавших участие в специальной военной операции, gjnjv уехал в Москву завершать обучение в Московской консерватории, в 2023 году певец стал артистом Самарской оперы.

«Я понял, что в Донецке и Луганске происходит ключевое событие в мировой истории. И мне хотелось увидеть своими глазами, как живут люди и что там происходит», — сказал артист, отвечая на вопрос ведущего о причинах приезда французского музыканта в ДНР.

Для жюри и гостей фестиваля также спел конкурсант из Египта Усама Мохаммед, он исполнил на арабском языке композицию «Ты ждешь, Лизавета» и сыграл на традиционном арабском инструменте уде.

В числе стран — дебютантов смотра оказался Мадагаскар — певица Амбининцу Вулулунариманга исполнила песню «Враги сожгли родную хату» на малагасийском языке. Она сама перевела текст, написанный советским поэтом Михаилом Исаковским.

На немецком языке прозвучала «Песня о земле», сочиненная Владимиром Высоцким. С ней выступил конкурсант из Германии Маркус Горштайн. На сцену также вышли артисты из Турции, Португалии, Кипра, Словении, Греции, Монголии, Конго, Сербии, Италии, Индонезии и Китая. На родных языках участников прозвучали такие композиции, как «Орленок», «Соловьи», «Прощание славянки», «Алеша», «Священная война».

Оплот здравого смысла

«Когда мы с моим другом Эрнестом Мацкявичюсом придумывали этот фестиваль, то ставили перед собой задачу — прокладывать мосты и рушить стены. Тогда, шесть лет назад, мы еще даже не подозревали, что стену снова воздвигнут: русофобия будет пропагандироваться по всему миру, а историю начнут фальсифицировать», — рассказал в беседе с журналистами президент смотра, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. При этом, по его словам, фестиваль «как был, так и остается оплотом здравого смысла».

«Не весь мир сошел с ума, есть замечательные люди, которые приезжают к нам и абсолютно не собираются слушать фальсификаторов истории. Они знают, кто победил во Второй мировой войне, знают правду», — сказал президент фестиваля.

Общаясь с журналистами, художественный руководитель смотра и его ведущий Эрнест Мацкявичюс отметил, что композиции, прозвучавшие со сцены, являются частью культурного кода россиян, без которых нельзя представить «ни прошлого, ни настоящего, ни будущего».

«Иностранцы, которые приехали на фестиваль, люди неравнодушные. У них были основания [для участия в этом фестивале]. Они вернутся домой и продолжат исполнять эти песни. Частица нашей культуры и истории таким образом сможет просочиться в их страны, несмотря на все <...> попытки нас «отменить», — добавил он.

Словенский музыкант Сашо Гачник, исполнивший на словенском «Прощание славянки», рассказал, что узнал о существовании фестиваля от своего друга и «сразу же решил отправить заявку» на участие. «Нужно сохранять память [о Великой Отечественной войне], советских солдатах, словенских партизанах. Это часть моей жизненной философии. Нужно праздновать [День Победы] 9 мая. Кстати, у нас этот день уже называется Днем Европы», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

О жюри и организаторах

Лауреатов «Дороги на Ялту» в этом году определяет жюри, в состав которого вошли заслуженные артисты РФ Денис Майданов, Кай Метов, Зара, Александр Скляр, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, серебряный призер фестиваля «Дорога на Ялту» 2023 года Тино Айсбреннер. Председатель жюри — народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Фестиваль организован фондом «Гуманитарный мир», председателем совета которого является Андрей Кондрашов.

Финальный гала-концерт «Дороги на Ялту» пройдет 1 мая в Государственном Кремлевском Дворце.

О фестивале

Впервые смотр состоялся в Ялте в 2019 году. С 2022 года фестиваль проходит в Москве. Главная идея «Дороги на Ялту» заключается, в частности, в сохранении через музыку исторический памяти о Великой Отечественной войне, прославлении образа советского и русского солдата-освободителя. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Администрации президента РФ, правительства Республики Крым.