В Крыму саранчи пока нет

«Несмотря на то, что в южных регионах России зафиксировано появление личинок мароккской саранчи, в Крыму все тихо и спокойно. Отделом защиты растений проведены обследования почти на 22 тысячах гектаров, вредитель не выявлен», — сообщила пресс-служба Россельхозцентра в Республике Крым.

Единичное отрождение личинок мароккской саранчи отмечено в Калмыкии, Ставропольском крае и Дагестане.

При этом на полуострове четко отработан механизм реагирования на угрозу распространения саранчи. Сельхозтоваропроизводители проинформированы о методах борьбы, имеется резерв инсектицидов, которого хватит более чем на три тысячи гектаров. Объем защитных мероприятий в Крыму против вредителей прогнозируется на площади 500 гектаров.

В России существуют более 150 видов саранчовых, из них наносят вред около 60, но серьезный вред причиняют только три — азиатская перелетная саранча, итальянский прус и мароккская саранча.