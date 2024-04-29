У садоводов изымут землю под канализационный коллектор

Правительство Севастополя опубликовало распоряжение об изъятии земельных участков и домов для строительства КОС «Южные». В перечень попала часть недвижимости в СТ «Скалистый», ТСН «Рыбак-7» и СТ «Атлантика-2».

Владельцам изымаемых участков будут направлены уведомления. В случае отсутствия сведений о почтовом адресе или электронной почте, «правообладатель считается уведомленным со дня опубликования распоряжения», которое сделано 24 апреля.

Всего в перечне на изъятие участков и домов — 35 пунктов. Первые в списке — земельный участок площадью 790 кв.м на ул.Аллея защитников 35-й батареи, земельный участок и дом в ТСН СТ «Скалистый» на ул.Дорической. Под изъятие попала даже чья-то баня. Кроме того, в СТ «Скалистый» изымут недвижимость на улицах Первой и Второй Дорических.

Но больше всего не повезло владельцам участков и домов в ТСН «Рыбак-7» на ул.Арама Сунгурьяна — большинство пунктов в перечне касаются именно их. В список попали как участки площадью в 12 соток, так и крохотные — в 36 кв.м. Дома садоводов также отличаются в масштабах — от 40 до двух сотен кв.м.

Под изъятие также попал один земельный участок и в СТ «Атлантика-2».

О планах изъятия земли под строительство канализационно-очистных сооружений сообщалось еще в прошлом году. Владельцы недвижимости, которые попали в перечень, активно выражали свое несогласие с таким решением на общественных обсуждениях, но это не помогло. В информации по итогам общественных обсуждений говорилось, что участки расположены на существующей трассе сбросного коллектора и при правильном ведении земельного учета находится там не должны были вообще.