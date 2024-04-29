Стаи бродячих собак терроризируют город

В прошлом году в Севастополе первичная медико-санитарная помощь при укусах животными была оказана почти тысяче человек.

В последние дни апреля было зафиксировано несколько случаев нападения бездомных собак: 26 апреля на ул.Казачья собака покусала десятилетнюю девочку, на следующий день в районе ЦУМа собака напала на проходящего мимо мужчину и укусила его за ногу. Происшествия активно обсуждаются севастопольцами в соцсетях.

География нападений достаточно широка: бухта Казачья, Стрелецкая, парк Победы, Фиолент, Малахов курган, пр.Острякова, ул.Жидилова, Любимовка, Кача, Мекензиевы горы. Создается впечатление, что животные размножаются бесконтрольно, сбиваются в стаи и агрессивно отстаивают места обитания. По словам пострадавших, все собаки, которые ранее были замечены в нападении на человека, с улиц не изъяты и продолжают терроризировать население.

За статистикой по укусам «Севастопольская газета» обратилась в департамент здравоохранения. Так в 2022 году за антирабической помощью (вакцинирование против бешенства, предназначенное для обязательной иммунизации людей, подвергшихся укусам или ослюнению неизвестными животными) в медучреждения города обратилось 837 человек. В 2023 году — 976 человек. За первый квартал 2024 года — 234 человека.

Сейчас отловом, стерилизацией, вакцинацией и чипированием бездомных животных в Севастополе занимается государственное учреждение «Парки и скверы». К работе этой службы у севастопольцев много нареканий. Зоозащитники утверждают, что госучреждение только вакцинирует безнадзорных собак от бешенства и чипирует, а стерилизацию не производит. Поэтому собак на улицах меньше не становится.

«Севастопольская газета» обратилась в департамент городского хозяйства с просьбой рассказать, как работает служба отлова и когда в городе появится давно обещанный приют для бездомных животных.