Севастопольские проекты получили награды архитектурного конкурса

Лучший проект многоквартирного жилого здания разработали в Севастополе. Так решили в Москве члены жюри X Международного профессионального конкурса НОПРИЗ, определявшие лучший проект 2023 года.

Конкурс проводился в шести номинациях. Проект «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными жилыми помещениями» занял первое место, он был представлен севастопольским ООО «Архитектурная мастерская «Реновация».

Второе место отдали проекту «Жилой комплекс «Легенда», разработанному ООО «Архиград Проект».

Жилой комплекс «Легенда» — это 366 новых квартир на пр.Античный в Севастополе. Комплекс состоит из восьми жилых корпусов, парковой зоны, ландшафтного внутреннего пространства и двухуровневого подземного паркинга на 250 автомобилей.

Как сообщается, в этом году в конкурсе приняли участие ведущие отраслевые вузы страны, научные и профессиональные проектно-изыскательские и строительные организации и их объединения. Были и зарубежные участники. Общее количество поступивших на рассмотрение проектов — 1412, из них 99 — от иностранных участников (Киргизия, Казахстан, Италия, Пакистан, Приднестровье, Сербия, Италия, Китай, Белоруссия, Индонезия, Таджикистан), еще 995 — от студентов и аспирантов 77 российских и 15 зарубежных вузов.

Призером конкурса стала также севастопольская студентка Анастасия Дергачева, она представила работу «Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс» и «Проектное предложение благоустройство микрорайона».