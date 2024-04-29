Подвесные мостики и троллей на Ай-Петри откроют 1 мая

Популярные аттракционы – подвесные мосты на зубцах Ай-Петри, а также аттракцион «Троллей» – планируют открыть для посетителей 1 мая. Об этом сообщается на сайте «Заповедный Крым».

Правда, с оговоркой, что аттракционы будут работать только при условии хорошей погоды, в противном случае открытие перенесут на другой день.

Организаторы напоминают, что аттракцион «Мосты» работают без весовых ограничений, а на аттракцион «Троллей» допускаются туристы с весом от 45 до 90 кг.

Подвесной мост на вершине Ай-Петри построили в 2015 году, его сразу окрестили адреналиновым аттракционом над облаками. Мостики растянуты между зубцами Ай-Петри, каждый протяженность около 45 метров. Один мостик горизонтальный, другой имеет небольшой уклон.

Оба состоят из досок и тросов, которые служат ступенями и перилами.

Техническое состояние мостиков и их безопасность контролируют спасатели Крыма, по их заверениях конструкция имеет десятикратный запас прочности. Желающих испытать себя к тому же фиксируют надежно закрепленным страховочным тросом.

Высота зубцов над уровнем моря составляет примерно 1200 метров, мостики подвешены на высоте 50-60 метров от поверхности непосредственно под ними.