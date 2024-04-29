Подготовили выставку о спасении памятников Херсонеса в годы войны

Выставка о подвиге музейных работников музея-заповедника «Херсонес Таврический», которые в годы Великой Отечественной войны спасали памятники и экспонаты, откроется 6 мая в Севастополе к 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

«В этом году исполняется 80 лет со дня освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Этому важнейшему историческому событию посвящена тематическая экскурсия «Херсонес в годы Великой Отечественной войны». С 6 мая по 28 июня ее участники смогут узнать о жизни Херсонеса в годы Великой Отечественной войны, о том, как сотрудники музея сопротивлялись врагу и как до последнего боролись за уникальную коллекцию памятников и древностей», — сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

Отмечается, что экскурсоводы проведут гостей по улицам древнего города и расскажут о событиях военного времени. Их повествование дополнят архивные кадры 1930-1950-х годов, на которых запечатлены виды Херсонеса тех лет, повседневность и находки, этапы восстановления мирной жизни и портреты сотрудников музея того времени.

По данным музея-заповедника, первая бомбежка на территории древнего городища была зафиксирована в первый день войны, 22 июня 1941 года, когда во двор упала 500-килограммовая немецкая магнитная мина. При этом выставочная работа не прекращалась. Устраивались временные экспозиции по истории Херсонеса, героическому прошлому русского народа. Музей был закрыт в ноябре 1941 года.

Некоторые памятники, которые остались в музее, сотрудники поместили в две большие античные цистерны, мозаичные полы средневековых храмов засыпали толстым слоем земли, а часть научных материалов укрыли в специальном хранилище. Основные артефакты были эвакуированы в Свердловск (ныне Екатеринбург). После освобождения Севастополя, музейная коллекция вернулась в Херсонес и 23 февраля 1945 года была вновь открыта для посещения.

С 1 мая Херсонес переходит на летний режим работы: с 9.00 до 20.00. Вход на территорию — до 19.30. Выходной в залах временных выставок — понедельник.

О Херсонесе

В месте, где сейчас находится Севастополь, более 2,5 тысяч лет назад была основана древнегреческая колония — город Херсонес, который существовал до конца ХIV века.

Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» — научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора — земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тысяч документов, а научная библиотека содержит более 30 тысяч книг.