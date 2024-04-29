Начался прием заявок на догазификацию СНТ

Cевастопольцы могут подавать заявки на догазификацию жилых домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), расположенных в границах населенных пунктов, сообщила руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина.

«Права на жилой дом должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Для прокладки газовых сетей на территории СНТ потребуется решение общего собрания членов товарищества. Росреестр совместно с Министерством энергетики и Союзом садоводов России подготовили проект типового протокола общего собрания. Заявка о подключении может быть подана как собственником жилого дома, так и председателем СНТ, после чего газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков», — уточнила О.Калинкина.

К заявке необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности на землю и на дом; ситуационный план; СНИЛС; протокол общего собрания членов СНТ о согласии на догазификацию.

В целом по России около 22 тысяч СНТ в газифицированных населенных пунктах и около 1,5 миллионов домовладений проведут газ благодаря догазификации, из них около тысячи СНТ — в Крыму и Севастополе.