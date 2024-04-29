На карнавале – 303 сорта ирисов

Эспозиция организована в Верхнем парке Арборетума, там в этом году выставлено 303 сорта ирисов – итог работы селекционеров Никитского сада за 19 лет. Цветочный ковер из ирисов разместили на почти двух тысячах кв метрах.

Наиболее интересными посетители обычно считают так называемые бородатые ирисы, на их цветках имеются специфические образования – полоски ярко окрашенных волосков на нижних лепестках.

Интересно, что в ботаническом саду представлены практически все селекционированные в мире ирисы бородатые, в том числе карликовые, среднерослые и высокорослые.

Названия у различных сортов ирисов порой неожиданные: «Океан», «Пламя», «Летние сумерки», «Июньские зори», «Батик», «Ирида» и др..

Ирисовая радуга

Ирисы в народе называли по-разному, в том числе по-простому, петушками. На самом деле, с греческого «ирис» переводится, как «радуга». Существует легенда, что название цветку дал Гиппократ еще за 400 лет до нашей эры в честь богини Ириды, которая соединяла, подобно радуге после дождя, небо и землю. По радуге же Ирида сходила на землю. Так вот, однажды радуга рассыпалась на кусочки, которые упали на землю и проросли разноцветными цветами ирисами.

Любопытно, что отдельный участок на выставке посвятили истории селекции ирисов. Ну и, конечно, не обошлось без организации фотозоны, где, как водится. Каждый может сфотографироваться на фоне цветов.

Считается, что ирисы цветут примерно три недели.