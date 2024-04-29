Можно принести куличи для передачи на передовую

Севастопольское благочиние объявило акцию «Пасха для солдата». С 26 апреля по 6 мая все желающие могут приносить куличи, подарки, письма и открытки.

Подарки для бойцов СВО можно принести в любой из этих дней, а священники отвезут их воинам на передовую в зону СВО, сообщили в пресс-службе Севастопольского благочиния.

Куличи и подарки принимаются в церковной лавке Свято-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов на улице Суворова, 3, с девяти утра и до шести вечера. Также можно передать пасхальные гостинцы на ул.Шабалина, 19 Б. Там находится склад Гуманитарной миссии Севастопольского благочиния — он работает с 11.00 до 15.00 все дни, кроме 3 мая.

Также для майской поездки в прифронтовые села волонтеры благочиния собирают: продукты и бытовую химию, одежду и обувь по сезону. Нужна мужская — всех размеров, а женская — 50+, новая или б/у в хорошем состоянии.

Для адресных посылок требуются: комнатная антенна, пледы, чайники, сковороды, рюкзаки мужские, стол кухонный, шопер женский, постельное белье, полотенца, полуторные матрасы, газовые баллоны, усилитель связи.