К Дню Победы приводят в порядок мемориалы и памятники

Офицеры Следственного комитета по Крыму и Севастополю приняли участие в субботниках, которые прошли по всему полуострову. В Севастополе они навели порядок на высоте Горной.

«По традиции следователи из Севастополя организовали субботник на высоте Горной, где в братской могиле похоронены офицеры 318-й Новороссийской дивизии. Офицеры благоустроили и территорию у мемориала на братском кладбище Приморской армии и Черноморского флота 1941-1944 годов», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Симферопольские следователи привели в порядок могилы фронтовиков на городском воинском кладбище по улице Старозенитная, а также присоединились к уборке сквера в селе Перово, где установлен мемориал в честь воинов-односельчан. А сотрудники следственного отдела по городу Саки дружной командой приняли участие в субботнике на территории городского курортного парка.

Не остались в стороне и сотрудники УФСИН по Крыму и Севастополю. Члены Совета ветеранов и работники СИЗО-1 благоустраивали памятники героям Великой Отечественной войны на Петровском кладбище Симферополя. Они убрали мусор, скосили траву и обрезали деревья.

Порядок навели на 25 территориях

На втором общегородском субботнике, который прошел в Севастополе 27 апреля, в порядок наводили на 25 территориях. Эти территории участвуют в голосовании по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Участок между садиком и жилым массивом раньше был сильно замусорен, здесь стояли заброшенные гаражи. Сейчас всё демонтировано, территория освобождена, и сегодня мы решили убрать здесь мусор и сухие ветки, чтобы после того, как закончится голосование, можно было приступить к благоустройству», — сообщил губернатор Михаил Развожаев, убиравший территорию зеленой зоны на улице Хрусталева, 121.

Сотрудники Спасательной службы Севастополя убирали мусор в Любимовке у ДОТа №6.Такой субботник в канун Дня Победы для спасателей стал уже традиционным .