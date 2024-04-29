Экс-директора аквапарка «Зурбаган» отправили на принудительные работы

Суд приговорил бывшего директора компании-арендатора аквапарка «Зурбаган к двум годам принудительных работ. Он не обеспечил безопасность посетителей, из-за чего шестилетний мальчик едва не погиб.

«В июле 2022 года ребенок беспрепятственно прошел на территорию бассейна для взрослых. Там в отсутствие спасателя-инструктора ребенок прыгнул в бассейн, глубина которого превышала его рост, и с головой ушел под воду. За то короткое время, что ребенок находился в бассейне, наступила клиническая смерть», — говорится в решении Гагаринского районного суда.

Мальчика вытащили из воды посетители парка, они же вызвали «скорую». Первую медицинскую помощь тоже проводил один из посетителей — штатный медик аквапарка куда-то ушел, а медкабинет был закрыт. Прибывшим сотрудникам скорой помощи удалось спасти ребенка, но он получил тяжелую инвалидность.

«Утопление в пресной воде привело к расстройству жизненно важных функций ребенка, отеку головного мозга, коме, острой дыхательной недостаточности и отеку легких, пневмонии, переохлаждению, остановке сердца. Совокупность всех полученных повреждений была квалифицирована судебно-медицинским экспертом как тяжкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе суда.

Проверка в «Зурбагане» выявила многочисленные нарушения: специального поста спасателей не было, как и самих спасателей. Вместо них осужденный нанял на работу несовершеннолетних, которые не прошли необходимый инструктаж как об оказании первой медицинской помощи, так и о правилах пользования аттракционами.

Суд признал бывшего директора ООО «Гидропарк Ру» (арендатора аквапарка «Зурбаган») виновным и приговорил к двум годам принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства.

В пресс-службе суда уточнили, что мужчина будет находиться в специальном исправительном центре, под надзором. Осужденные к принудительным работам проживают в специальных общежитиях и не имеют права покидать заведение без специального разрешения администрации.