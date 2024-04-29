Дистанционные мошенники атакуют семьи участников СВО

О новом виде мошенничества рассказал член парламентской координационной группы по вопросам СВО Андрей Медведев.

«Схема такая. Звонят и говорят: мы из ВСУ, ваш сын сейчас у нас в плену, если вы не перешлете определенную сумму, мы запишем видео как издеваемся над вашим сыном. Причем, как рассказывает знакомый офицер, у одной матери дошло до того что ей объясняли, как лучше и быстрее взять кредит. Ее сын был на задаче, и мать действительно с ним связаться не могла. Еще одному бойцу – замечу того же отряда — тоже позвонила мама, спросила где он и все ли с ним в порядке. Ей тоже звонили мошенники», — сообщил А.Медведев в своем телеграм-канале.

По словам А.Медведева, это становится массовой проблемой и попросил правоохранительные органы найти тех, кто «сливает» информацию аферистам.

О мошенниках, которые пытаются заработать на семьях участниках СВО, в конце прошлого года говорили в правительстве Крыма. Советник главы республики Крым Олег Крючков сообщил о рассылках от фейковых благотворительных организаций, которые якобы рассылали материальную помощь. Аферисты таким образом пытались узнать номера банковских карт членов семей участников СВО.

Тогда же «Правовой вестник СВО» предупредил родственников бойцов об участившихся фактах мошенничества.

«Часто мошенники представляются сотрудниками новостных изданий или компаниями, которые находятся на слуху, могут представиться сослуживцами. Способы отъема денег разнообразны – некоторые используют поддельные сайты, где за отправку сообщений, документов, заявлений, необходимо заплатить крупную сумму, а некоторые предлагают стать посредниками, например, в выкупе пленных», — написали в «Правовом вестнике».

В качестве доказательств мошенник даже может прикрепить к диалогу видео с русскими солдатами на фоне флага Украины, в одном из которых жертва обмана узнает своего бойца. На самом деле, преступники используют видеомонтаж, а информацию о военнослужащем они зачастую получают из соцсетей.