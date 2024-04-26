Все городские фонтаны запустят к 9 мая

Все 30 городских фонтанов поручено запустить к Дню Победы. О их технической готовности 25 апреля на заседании правительства доложил и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов.

– Все фонтаны, что находятся на территории города, технически готовы к запуску, сейчас проводится процедура по определению последующего их содержания и эксплуатации, в том числе, кто будет проводить их консервацию. Сейчас процедура находится в торгах, – сообщил Е.Горлов.

По его информации, некоторые фонтаны требуют работы программистов для обследования оборудования, проведения пусковых и пуско-наладочных работ. Первичные пуски уже проводили.

Е.Горлов также заверил, что 1 мая есть возможность запустить фонтаны в центральной части города, остальные – 6 мая.

Из 30 фонтанов, 26 обслуживаются ГБУ «Парки и скверы», еще четыре закреплены за муниципальными округами.