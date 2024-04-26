В Саках задержали курьера дистанционных мошенников из Севастополя

Крымские полицейские задержали 18-летнего севастопольца, который подрабатывал курьером у дистанционных мошенников. В Саках он забрал у старушки полмиллиона рублей, а в Севастополе — 1,7 миллиона рублей у 95-летнего старика.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 86-летняя жительница Сак. Старушке позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Аферист обещал не заводить уголовное дело, если она передаст курьеру 500 тысяч рублей. За деньгами, как позже выяснилось, пришел 18-летний житель Севастополя.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, сотрудники сакского уголовного розыска поймали курьера. Оказалось, что молодой человек не впервые вышел на дело. В Севастополе он по заданию мошенников уже посетил 95-летнего жителя города-героя, чтобы забрать 1,7 млн рублей.

На курьера завели уголовное дело по статье «Мошенничество», ему грозит до шести лет лишения свободы. После чего юноша раскаялся и рассказал, что подработку нашел в одном из мессенджеров. Полученные от потерпевших деньги он переводил на указанные счета, а себе оставлял небольшой процент.