В инспекции по маломерным судам орудовала преступная группа

Сотрудниками регионального управления ФСБ задержана член преступной группы из числа сотрудников центра ГИМС ГУ МЧС России по Севастополю. Она обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц по предварительному сговору из личной заинтересованности.

Установлено, что начальник отдела контрольно-надзорной деятельности центра ГИМС в сентябре 2023 года вступила в преступный сговор с руководителями центра ГИМС и выполнила их незаконное указание: проставила кандидату на получение удостоверения на право управления маломерными судами оценку «зачтено» за проверку практических навыков без фактической сдачи экзамена.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца,

В отношении руководителей ГИМС — начальника центра и исполняющего обязанности его заместителя — в ноябре 2023 года возбуждено уголовное дело по аналогичной статье Уголовного кодекса РФ. Всем членам преступной группы грозит от трех до десяти лет лишения свободы.