Устанавливают турникеты для прохода на катера

На причале у Графской уже в начале мая начнут работать турникеты для прохода к катерам. Сейчас ведется их монтаж.

Планируется установить такие же устройства для контроля оплаты проезда на причалах на пл.Захарова и в Артиллерийской бухте.

«Терминалы позволят оплачивать проезд бесконтактно и приобрести разовые билеты. На информационных стойках будет размещено актуальное расписание катеров,а также информация о прибытии. Все турникеты будут взаимодействовать между собой в режиме онлайн, а также интегрированы с системой подсчета количества пассажиров», — сообщил департамент транспорта Севастополя в Телеграм-канале.

Ожидается, что турникеты обеспечат безопасность, ограничив несанкционированный доступ на причал. Каждый турникет адаптирован для слабовидящих и маломобильных пассажиров.

Установить 12 турникетов на Графской пристани и в Артбухте дептранс собирался еще с 2014 года, но денег на закупку оборудования не нашлось.