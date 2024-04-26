Ученые Крыма внесли в базу порядка тысячи афалин, обитающих у берегов Черного моря

Ученые опознали и внесли в базу порядка тысячи афалин — это большая часть всех афалин, обитающих в водах Черноморского бассейна. Всего в Черноморском бассейне сейчас осталось примерно 1200-1300 особей этих дельфинов.

«Для Черноморского бассейна несколько лет назад мы впервые применили такой метод наблюдения как акустический. У каждого дельфина есть свой уникальный свист-автограф, если мы говорим про афалину. Это как своеобразный отпечаток пальцев у человека. Когда афалины находятся в акватории, они периодически свистят свой автограф, так они поддерживают связь между собой. Этот звук разносится на десятки километров. Таким образом мы сложили базу, в которой сейчас находится около тысячи афалин», — рассказала ТАСС кандидат биологических наук, научный сотрудник Карадагской научной станции Ирина Логоминова.

В Черном и Азовском морях обитают три вида китообразных: азовка, дельфин-белобочка и черноморская афалина. Черноморская афалина и азовка (или азово-черноморская морская свинья), занесены в Красную книгу России, белобочка — в Красную книгу Республики Крым. Это означает, что виды находятся под угрозой исчезновения и требуются комплексные меры по их защите и сохранению.