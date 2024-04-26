Субботник проведут в рабочую субботу

Прозвучавшее 25 апреля на заседании правительства Севастополя предложение провести 4 мая очередной общегородской субботник не было поддержано в полной мере главой города Михаилом Развожаевым.

По его словам, было бы не вполне верно проводить субботник в преддверии Пасхи, когда люди заняты подготовкой к празднику и домашними делами.

Его предложение – объявить 4 мая субботником по инициативе граждан, желающих привести в порядок территорию у своих домов, общегородской же субботник назначить на рабочий день в субботу 27 апреля.

С учетом того, что рабочий день будет укороченным, после чего госслужащие смогут выйти на час-полтора поработать централизованно по приведению в порядок городской территории.

Как заметил глава города, основную боевую силу городских субботников все равно составляют госслужащие и сотрудники подведов.

Так, в субботнике 20 апреля было задействовано было 45 органов исполнительной власти, порядка 2 тыс человек.

Полноценный же субботник в рамках объявленного месячника чистоты губернатор предложил провести после майских праздников.