Сожитель исчез вместе с золотыми украшениями дамы

Жительница Севастополя в один день лишилась сожителя и всех своих золотых украшений. Мужчина не работал, но кредиты нужно было выплачивать.

В отделение полиции по Ленинскому району Севастополя обратилась 47-летняя женщина. В один прекрасный день она обнаружила, что ее 49-летний мужчина исчез, а вместе с ним — пять золотых колец, кулон и браслет стоимостью более 175 тысяч рублей.

Постоянной работы у кавалера не было, а о долгах он побоялся сообщить своей избраннице. Украденные украшения мужчина сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на погашение кредитных обязательств. После содеянного злоумышленник осознал, что не сможет больше продолжать отношения, собрал свои вещи и без предупреждения уехал, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Мужчину оперативно нашли и задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.