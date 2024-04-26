Севастопольцы выпили спиртного больше, чем было запланировано

Каждый житель Севастополя в прошлом году выпил почти по шесть литров чистого спирта, что почти на литр больше, чем запланировало городское правительство в рамках госпрограммы по формированию мотивации к здоровому образу жизни и отказа от вредных привычек.

Нужно объяснить, что на самом деле пили-то не спирт, а спиртные напитки, а их количество пересчитали в этом эквиваленте.

Согласно отчету Контрольно-счетной палаты города, при запланированных городским департаментом здравоохранения ежегодном употреблении 4,8 литров чистого спирта на человека, по факту севастопольцы выпили 5,98 литров. Испортив этим региональную статистику по выполнению госпрограммы, которая оказалась выполненной только на 80%.

Но и 5,98 литров чистого спирта — это очень неплохой результат.

По данным Минздрава, россияне в 2023 году выпили в среднем эквивалент 8,44 литров этанола на человека и это значительно меньше, чем раньше.

Потребление алкоголя в России в пересчете на каждого жителя страны (и младенцев, и глубоких стариков) за пять лет снизилось с 9,43 до 8,44 литров этанола в год, говорится в отчете Минздрава, представленном на международной выставке-форуме «Россия». Еще 15 лет назад этот показатель составлял 18 л на человека. Власти страны рассчитывают к 2030 году снизить потребление алкоголя еще на 12,3%, до 7,8 литров.

При этом больше всего продаж спиртного (в пересчете на чистый спирт) на одного человека в 2023 году было в Ненецком автономном округе и Карелии — в среднем по 14,5 литра на одного жителя. В Сахалинской области этот показатель достиг 14,2 литра, в Республике Коми — 14 литров, в Мурманской области — 13,8 литра.

В то же время практически равнодушны к «огненной воде» на Северном Кавказе. Минимальные официальные продажи водки, коньяка и другого крепкого алкоголя отмечались в Чечне (менее 0,1 л на человека в год), Ингушетии (0,6 л), Кабардино-Балкарии (1,3 л), Северной Осетии (1,3 л), Дагестане (1,4 л).

Как считают эксперты на рост продаж алкоголя повлияли пандемия и специальная военная операция. Население России и севастопольцы в том числе на трудности откликаются ростом потребления алкоголя.

Среди мер, которые могут применить в России для снижения употребления спиртного, — сокращение времени его продажи в магазинах, разрешение регионам ограничивать продажу в выходные и праздники, а также повышение возраста, когда можно покупать крепкие напитки, до 21 года.