Привезли семь медалей с чемпионата России

На чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который завершился 20 апреля в Краснодаре, севастопольцы завоевали семь медалей. Об этом сообщила тренер севастопольской команды Ирина Мащенко.

Копилка севастопольских спортсменов пополнилась тремя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой наградой. Два «золота» завоевал паралимпийский чемпион Андрей Граничка, выступив на дистанциях 100 метров брассом и 200 метров комплексным плаванием. Также «золото» завоевано в эстафете 4x50 вольным стилем мужской командой в составе Игоря Богданова, Ильи Журавлева, Дмитрия Крыжановского и Андрея Гранички.

Карина Болдырева стала обладательницей двух серебряных наград — на дистанциях 150 м комплексным плаванием и 50 м брассом. У Ильи Журавлева также две медали: он занял второе место на дистанции 50 метров вольным стилем, и приплыл третьим на дистанции 200 метров, тоже вольным стилем.