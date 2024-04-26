При назначении служебной проверки просто уволиться с госдолжности не получится

Увольнение с госслужбы не будет означать прекращение проверки в отношении уволившегося лица в случае, если таковое было назначено. Соответствующее постановление принято 25 апреля на заседании правительства.

Внесение такого дополнения в Федеральный закон №273-ФЗ от 25.12.2008 «Закона о противодействии коррупции» инициировано федеральными властями.

– ...добавлен пункт 29, в котором говорится, что, если в отношении лица, которое уволилось с государственной службы, было принято решение по проведению в отношению него проверки, то такая проверка будет завершена после увольнения, в течение трех дней. После этого результаты проверки передаются в прокуратуру. То есть, в соответствие с федеральным законодательством проверка все равно будет доведена до конца, – прокомментировал вносимые изменения директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Он также подтвердил, что в случае необходимости результате направляются в прокуратуру до принятия решения, вплоть до изменения статьи увольнения.