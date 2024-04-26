Официально ввели номенклатуру «медбрат»

Решением правительства Севастополя от 25 апреля в номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников ввели должность «медбрат».

Как пояснил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, в номенклатуре должностей прежде не было должности «медбрат», была только «медсестра». Теперь «медбрат» будут писать через дробь, и так по всем сестринским специальностям.

Кроме того, вводятся наименование должностей специалистов с высшим медицинским образованием (уровень бакалавриата): медсестра по паллиативной помощи/медицинский брат по паллиативной помощи, медсестра по медицинской реабилитации/медбрат по медицинской реабилитации и др.

По словам В.Денисова, ранее случались коллизии, когда в медицинской книжке мужчины имели запись «медицинская сестра».

– У меня в медкнижке запись за 1995 год – «медицинский брат», тогда это было нарушением, – сообщил глава горздрава. Теперь, по его мнению, гендерная справедливость восстановлена.