На возмещение ущерба от обстрела выделили 2,23 млн рублей

Денежные средства в размере 2,239 млн рублей на возмещение материального ущерба физическим лицам, имущество которых пострадало в результате ракетного обстрела, выделят из резервного фонда правительства Севастополя.

Как сообщила 25 апреля на заседании правительства Севастополя директор департамента труда и соцзащиты населения Елена Сулягина, финансовую помощь окажут 66 физическим лицам, из которых 47 получат финансовую помощь в размере 941,5 тыс рублей, еще 19 человек, являющиеся собственниками пострадавших транспортных средств, получат по 1,298 млн рублей.

Е.Сулягина также сообщила, что по серьезно пострадавшим зданиям окончательное решение будет принято по результатам заседания специальной комиссии, решения которой уже закреплены в протоколе №8.

– Там серьезные суммы. А в отношении других объектов, там стекла, двери, имущество, которое находилось внутри. Комиссия учла все заявления и все вопросы, которые поднимались гражданами, – пояснила Е.Сулягина. Она же пообещала предоставить проект документа о выделении второй части средств на основании подготовленного протокола на следующем заседании правительства.