На перенос парома в район вокзалов денег пока нет

Сроки переноса паромной линии из Артбухты в бухту Южную пока неизвестны и источник финансирования мероприятия не определен.

Планы по изменению маршрута паромной линии Северная – Артбухта губернатор Севастополя озвучил в июне 2022 года на заседании Совета Федерации в рамках Дней Севастополя. Необходимая сумма на реализацию проекта тогда оценивалась в 5 млрд рублей.

Согласно амбициозным планам городского правительства, в Севастополе должно было появиться два универсальных транспортно-пересадочных узла. Паромное сообщение предлагалось перенести из Артбухты в бухту Южную — к причалу №113 — рядом с у железнодорожным и автобусным вокзалами. Второй узел должен разместиться на пл.Захарова на Северной стороне, на пересечении автостанции «Северная» и причала №11.

На какой стадии сейчас находится реализация этого проекта, «Севастопольская газета» поинтересовалась в департаменте транспорта. Оказалось, что пока ни на какой.

«Проект предлагался к реализации в три этапа: на первом этапа — проведение архитектурного конкурса, разработка проекта территории, формирование и выделение земельного участка; второй этап — проведение необходимых изысканий, разработку проектно-сметной документации. Третий этап — строительно-монтажные работы», — пояснили в департаменте транспорта.

Два года назад сроки выполнения проекта озвучивались такие: в 2022-2023 годах будет проведен архитектурный конкурс, разработан проект и выделена земля. Полностью завершить строительство планировалось в 2026 году. Но ни один из этих этапов пока не был реализован.

«На сегодняшний день источник финансирования по данному мероприятию не определен, в связи с чем проектные работы и сметные расчеты не производятся», — лаконично ответили на запрос «Севастопольской газеты» в дептрансе.