Горе-граффитчику присудили 320 часов обязательных работ

Такой обвинительный приговор вынес Ленинский районный суд Севастополя в отношении 37-летнего москвича, разрисовавшего в январе корабельное орудие на 11-й береговой батарее.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, нарушитель признан виновным по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации).

Было установлено, что ночью 7 января 2024 года мужчина посредством аэрозольных баллонов с краской нанес граффити с изображением разноцветного кота на 130-мм пушку 11-й береговой батареи, расположенной в музее «Казематы, в которых находились командные пункты береговой обороны Черноморского флота и Приморской армии» на ул.Адмирала Владимирского. Таким образом, злоумышленник причинил вред объекту культурного наследия регионального значения, изменив его исторический облик. А «Севастопольскому обществу содействия развития 11-й береговой батареи» причинил материальный ущерб на сумму более 12 тысяч рублей.

Сотрудникам Центра по противодействию экстремизму УМВД совместно с УФСБ России по Республике Крым и Севастополю удалось установить личность злоумышленника. Ленинский районный суд 26 апреля назначил граффитчику наказание в виде 320 часов обязательных работ.

На сегодня, внешний вид пушки восстановлен волонтерами.