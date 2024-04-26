«Дачную амнистию» продлили и для общего имущества СНТ

Общее имущество садоводческих и огороднических товариществ можно будет зарегистрировать в упрощенном порядке до марта 2031 года. При этом разрешительной документации на их строительство не потребуется, прокомментировал закон руководитель Севреестра Артем Фадеев.

В конце феврале текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 марта 2031 года упрощенный порядок оформления прав на объекты имущества общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и синхронизирующий его с «дачной амнистией».

«Речь идет о зданиях, сооружениях, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ и созданных до дня вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (до 30 декабря 2004 года). К примеру, это сторожки, водонапорные башни, административные здания, используемые для общих нужд и т.п», — прокомментировал изменения в закон начальник Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя (Севреестр) А.Фадеев.

По его словам, представление разрешительной документации на строительство или реконструкцию таких объектов не требуется. Подготовка технического плана осуществляется на основании декларации.

«Упрощенный порядок создает условия для завершения оформления прав на ранее созданные объекты общего имущества СНТ и ОНТ и их вовлечение в гражданский оборот. В частности, садоводы смогут осуществить их реконструкцию либо передать оформленные объекты на баланс органов государственной власти и местного самоуправления или ресурсоснабжающих организаций», — объяснил А.Фадеев.