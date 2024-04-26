Бывший руководитель лесхоза подозревается в злоупотреблениях

Оперативники Управления экономической безопасности УМВД России по Севастополю во взаимодействии с сотрудниками Временной оперативной группы МВД России по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции установили 49-летнего мужчину, исполнявшего обязанности руководителя городского лесного хозяйства, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии полиции, в 2021 году злоумышленник заключил с 41-летним индивидуальным предпринимателем контракт на лесовосстановление в рамках строительства и реконструкции автомобильной дороги. Бизнесмен должен был провести предварительные работы перед прокладкой трассы: подготовить посадочные ямы для деревьев и кустарников, пересадить краснокнижные растения, а позже — высадить саженцы.

Но к моменту совершения сделки дорога уже была построена, а лесовосстановление было выполнено в полном объеме государственной организацией. Тем не менее, несмотря на фиктивность контракта, руководитель горлесхоза подписал подложный акт приема-передачи выполненных работ, а коммерсант получил свыше 6 млн рублей из городского бюджета.

На основании собранных материалов следователями следственной части СУ УМВД России по Севастополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Полиция проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и документирование противоправной деятельности фигуранта. Правовая оценка будет дана и действиям индивидуального предпринимателя.

И незаконно выписывал себе премии

Отметим, что в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю в августе 2023 года говорилось, что возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями бывшим и.о. руководителя лесхоза. С августа 2021 и на протяжении года, во время исполнения обязанностей директора, мужчина незаконно выписывал премии себе и руководству учреждения. Так была выплачена в качестве поощрений 541 тысяча рублей.